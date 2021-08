Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi avait son arme secrète pour Messi !

Publié le 29 août 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que le PSG a attiré Lionel Messi, Javier Pastore révèle que Nasser Al-Khelaïfi lui a déjà plusieurs fois demandé de faire le forcing auprès de La Pulga.

Cet été, le PSG a frappé un énorme coup en recrutant Lionel Messi dont le contrat n'a pas pu être homologué au FC Barcelone. Un coup de tonnerre dans le monde du football puisque le sextuple Ballon d'Or va évoluer pour la première fois loin de la Catalogne. Mais ce n'est pas la première fois que le PSG tente le coup pour Lionel Messi. Interrogé sur ce dossier, Javier Pastore révèle en effet que Nasser Al-Khelaïfi l'avait plusieurs fois missionné auprès de La Pulga .

Al-Khelaïfi avait missionné Pastore