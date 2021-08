Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le PSG a eu sa chance pour Cristiano Ronaldo

Publié le 28 août 2021 à 13h00 par A.C.

Leonardo aurait pu réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain cet été.

C’est un mercato estival incroyable que nous visons. Considéré comme les deux meilleurs joueurs des quinze dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont affole le marché et ont changé de club. Le premier a quitté la Juventus pour retrouver son ancien club de Manchester United, tandis que le second n’a pas pu signer de nouveau contrat avec le FC Barcelone, rebondissant donc au Paris Saint-Germain. Ils auraient pourtant pu jouer cote à cote ! Plusieurs médias ont en effet assuré ces dernières semaines que Cristiano Ronaldo a véritablement tenté les dirigeants du PSG, dont les rêves ne semblent décidément pas avoir de limites.

