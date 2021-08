Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Ces incroyables révélations dans le feuilleton Ronaldo !

Publié le 28 août 2021 à 12h00 par La rédaction

D'abord annoncé dans le viseur de Manchester City après avoir annoncé son départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo a finalement retrouvé son ancien club Manchester United. Pour autant, le Portugais aurait voulu rejoindre les Citizens selon certains observateurs.

Le mercato estival 2021 pourrait bien être le plus incroyable de l'histoire. Après Lionel Messi qui a rejoint le PSG après sa prolongation avortée au FC Barcelone, c'est son rival historique Cristiano Ronaldo qui a également changé d'air cet été. Le Portugais souhaitait en effet quitter la Juventus. De ce fait, CR7 s'est engagé en faveur de Manchester United, 12 ans après son départ des Red Devils . Cependant, Ronaldo n'aurait pas été loin de rejoindre le voisin détesté de Manchester City...

« Il y avait des gens à Manchester City qui avaient des doutes »