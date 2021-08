Foot - Mercato

Mercato : À Manchester United, Cristiano Ronaldo est déjà accueilli à bras ouverts !

Publié le 27 août 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 27 août 2021 à 20h50

Recruté pour une indemnité avoisinant les 20M€, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour retrouver Manchester United où il a été découvert aux yeux de l’Europe. De quoi permettre aux joueurs de Manchester de s’enflammer.

Ces dernières heures, tout s’est enchaîné pour Cristiano Ronaldo. En effet, alors qu’il semblait destiné à rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola, le quintuple Ballon d’or a finalement choisi de revenir dans un endroit qu’il connaît très bien, à savoir Old Trafford. Ce vendredi, Manchester United a officialisé la venue de Ronaldo pour un contrat qui devrait le lier aux Red Devils pour les deux prochaines saisons au cours desquelles il percevrait un salaire net par année de 29M€. Pour ce qui est du transfert, Fabrizio Romano a fait savoir que ce serait une indemnité de 15M€ avec 8M€ de bonus dont 2M facilement atteignables. 11 ans après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus ce vendredi où il lui restait une saison sur son contrat à la Vieille Dame pour arborer de nouveau la tunique de United. De quoi faire le bonheur de plusieurs personnalités passées par Manchester United comme Patrice Evra et Rio Ferdinand. Et pas seulement.

Les joueurs de Manchester s’enflamment pour le coup Ronaldo !