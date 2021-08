Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le poignant message de Ronaldo après son départ à United !

Publié le 27 août 2021 à 19h00 par Th.B. mis à jour le 27 août 2021 à 19h03

Son départ de la Juventus pour Manchester United étant officiellement effectif, Cristiano Ronaldo a adressé un message lourd de sens à ses anciens supporters de la Vieille Dame sur les réseaux sociaux.

Alors que son contrat courrait jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo a fait le choix de ne pas honorer son engagement envers la Juventus. Annoncé proche de Manchester City, c’est finalement du côté de Manchester United que Ronaldo s’est engagé comme les Red Devils l’ont annoncé ce vendredi soir sur leurs réseaux sociaux, sous réserve d’un accord trouvé avec le clan Ronaldo au niveau de son futur contrat et que la visite médicale soit un succès. Après trois saisons passées à la Vieille Dame , Cristiano Ronaldo a fait ses adieux à la Juventus et à ses tiffosi sur son compte Instagram .

« J'ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus »