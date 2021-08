Foot - Mercato

Mercato : Ferguson, Fernandes… Manchester United a sorti le grand jeu pour Ronaldo !

Publié le 27 août 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 27 août 2021 à 17h43

Alors qu’il semblait destiné à rejoindre Manchester City, Cristiano Ronaldo serait finalement en passe de signer à Manchester United, club où il a toujours des attaches avec certains. Ces derniers auraient joué un énorme rôle dans son retour.

C’est à ne plus savoir où donner de la tête. Alors qu’il avait clairement fait comprendre à ses followers sur son compte Instagram qu’il ne fallait pas prêter attention à toutes les rumeurs de départ étalées dans la presse pas plus tard que la semaine dernière, Cristiano Ronaldo est plus que jamais sur le départ de la Juventus. En effet, pourtant assuré qu’il continuerait il y a de cela quelques jours, Massimiliano Allegri a confié ce vendredi que Ronaldo avait demandé à quitter la Juventus. Depuis, le quintuple Ballon d’or se serait déjà rendu au centre d’entraînement de la Vieille Dame afin de faire ses adieux à ses quasi ex-coéquipiers turinois désormais. Une offre de contrat aurait été formulée au clan Ronaldo de la part de Manchester United qui le lierait pour les deux prochaines années au club mancunien avec un salaire annuel de 29M€ et une indemnité de transfert s’élevant à 28M€ aurait été soumise à la direction bianconeri pour qu’elle accepte de céder le Portugais. Mais que s’est-il passé en si peu de temps alors que Manchester City semblait être en pole position pour recruter le quintuple Ballon d’or ?

Les anciens ont jouer leur rôle pour rapatrier Ronaldo

« Je ne peux pas dire grand-chose. Kane reste à Tottenham, et je ne peux pas commenter ce que font les joueurs des autres clubs. Peu de joueurs, comme Cristiano, peuvent décide d’où ils vont jouer. Ce n’est pas moi ni Manchester City qui décidons. Tout devrait se décider dans les trois ou quatre jours à venir ». Voici le témoignage que livrait Pep Guardiola ce vendredi en début d’après-midi lors de son passage en conférence de presse. L’entraîneur de Manchester City n’avait pas l’air totalement résigné dans ce dossier, mais devrait bien l’être désormais puisque Manchester United a pris la main dans cette opération. Et l’institution mancunienne aurait pu compter sur l’aide d’anciens Red Devils. D’après les informations divulguées par Samuel Luckhurst, journaliste du Manchester Evening News , Sir Alex Ferguson aurait discuté avec Cristiano Ronaldo. Cet échange aurait engendré par la suite l’offre de contrat soumise par les Red Devils au clan Ronaldo. ESPN est allé plus loin par l’intermédiaire de son journaliste Mark Ogden qui a pour sa part confié que la star portugaise aurait été convaincue par plusieurs messages d’anciens coéquipiers de United très tard dans la nuit de jeudi à vendredi d’après des sources contactées par ESPN . Et là ne résiderait pas l’unique coup de pouce donné à Manchester United puisque des acteurs majeurs de l’effectif actuel ont également mis les pieds dans le plat.

Solskjaer et Fernandes ont également apporté leur pierre à l’édifice