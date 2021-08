Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic se fait fracasser par Koeman !

Publié le 28 août 2021 à 23h30 par La rédaction

Après une saison totalement ratée, Miralem Pjanic est sur le départ, mais il n’a pas encore trouvé de club. Ronald Koeman a insisté : s’il veut partir, il doit faire un effort.

Miralem Pjanic est arrivé l’été dernier pour remplacer Arthur Melo. Un transfert à hauteur de 70M€ et un statut de titulaire qui semblait inévitable. Pourtant, le Bosnien n’a jamais eu la confiance de Ronald Koeman. Malgré les quelques opportunités offertes, Pjanic n’a jamais su les saisir et a directement été annoncé sur le départ. Comme révélé par Le 10 Sport, le PSG et Chelsea ont été sondés pour l’accueillir, mais l’ancien turinois ne veut que l’Italie.

« Si un joueur veut partir, il doit faire un effort »