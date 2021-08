Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un coup de poker pour Haaland !

Publié le 28 août 2021 à 22h10 par La rédaction

Si le Borussia Dortmund ne serait pas vendeur pour Erling Haaland, le PSG pourrait tenter de proposer une offre colossale pour le Norvégien.

Depuis qu’il s’est révélé au RB Salzbourg et qu’il crève l’écran à Dortmund, Erling Haaland attise les convoitises de toute l’Europe. Barcelone, Chelsea, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et maintenant le PSG. Tant d’écuries qui ont déjà montré leur intérêt pour le phénomène norvégien. Mais à trois jours de la clôture du mercato, le PSG semble tenir la corde puisqu’il en aurait fait sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Comme vous l’a expliqué le10sport.com, Haaland est l'une des pistes pour l’été 2022. Mais en cas d’ouverture, Leonardo pourrait tenter le coup dès cet été. Et le directeur sportif du PSG aurait déjà une idée en tête.

Une offre colossale pour convaincre Dortmund ?