Mercato - PSG : Cette bombe lâchée sur Robert Lewandowski !

Publié le 28 août 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid d'ici la fin du mercato estival, le PSG pense à recruter Robert Lewandowski pour le remplacer. Alors qu'il a rejoint la ville de Paris ce dimanche, Pini Zahavi aurait proposé son poulain à Leonardo lundi. Après sept saisons passées au Bayern, Robert Lewandowski veut plus que jamais faire ses valises pour se lancer un nouveau défi.

Libre de tout contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG. Alors qu'il n'a jamais caché son rêve de jouer au Real Madrid, le champion du monde français envisagerait de rejoindre la Maison-Blanche dès cet été. Déterminé à s'offrir les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait passé à l'action dernièrement, et à deux reprises. En effet, comme l'a confirmé Leonardo, Florentino Pérez a formulé une première offre d'environ 160M€ pour arracher Kylian Mbappé au PSG. Une proposition qui a été balayée d'un revers de la main par le directeur sportif du PSG. Malgré ce refus, le Real Madrid n'aurait pas abandonné et aurait lancer un nouvel assaut, à hauteur de 180M€ cette fois. Et alors qu'il n'aurait pas encore répondu à cette dernière offre, le PSG compte repasser à l'offensive pour convaincre Kylian Mbappé de rempiler. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'augmenter son offre de 25M€ net annuels formulée dernièrement. Et si Kylian Mbappé venait finalement à quitter le PSG, Leonardo a déjà tout prévu pour sa succession.

Lewandowski veut bien quitter le Bayern

D'après Le10Sport, le PSG pense à recruter Erling Haaland ou Robert Lewandowski. Selon nos informations, le plan A du club parisien est de converser Kylian Mbappé et de le prolonger. Le plan B de Leonardo est de recruter Erling Haaland en cas de départ libre du Français à l'été 2022. Autrement, le directeur sportif envisage de se jeter sur Robert Lewandowski en plan C. Et comme le10sport.com vous l'a annoncé le 24 aout, Pini Zahavi, l'agent du Polonais, était à Paris dimanche. Alors que rien n'a filtré concernant ses rendez-vous dans la capitale française, deux choses restent sûres : Robert Lewandowski veut quitter le Bayern cet été et il est clairement le profil recherché par le PSG.

Lewandowski proposé au PSG par Zahavi ?