Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo joue avec les nerfs du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que le Real Madrid attendrait patiemment une réponse du PSG concernant la deuxième offre de transfert transmise pour Kylian Mbappé, le club parisien n’aurait toujours pas communiqué. De quoi irriter le Real Madrid et pousser l’institution merengue à envisager le report de l’opération.

Depuis jeudi soir, la presse espagnole s’enflamme quant à l’imminente arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid en raison de l’offre de 180M€ bonus compris soumise à la direction du PSG qui l’étudierait depuis. Cependant, comme Leonardo l’a fait savoir vendredi à la sortie du Camp de loges, rien n’a concrètement avancé et il se pourrait même que tout soit décalé à janvier 2022 à en croire Sky Sports qui s’est appuyé sur des sources proches du dossier afin de confirmer cette éventualité prise en considération par les dirigeants du Real Madrid. À la Casa Blanca , on perdrait patience et s’irriterait face à l’absence de communication du PSG dans cette opération.

Pas de réponse du PSG à l’offre du Real, Pérez a déjà tranché pour la suite !