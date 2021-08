Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid enclenche un coup de tonnerre pour Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 27 août 2021 à 20h53

Désireux de recruter Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid pourrait finalement attendre cet hiver pour attirer la français en raison de la position ferme du PSG sur l'indemnité du transfert..

Il est la priorité du Real Madrid depuis plusieurs mois et il l’est encore plus en cette fin de mercato. Kylian Mbappé fait l’objet d’une cour assidue de la Maison Blanche pour qu’il rejoigne enfin le club madrilène. Après une proposition de 160M€, le club présidé par Florentino Perez a rehaussé son offre à 170M€ + 10M€ de bonus facilement atteignables. Pour l’instant, le PSG n’a pas donné suite…

Le Real Madrid prêt à attendre janvier ?