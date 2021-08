Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre coup de légende se prépare après Lionel Messi ?

Publié le 27 août 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est possiblement sur le point de perdre Kylian Mbappé, le club parisien serait déterminé à l’idée de frapper un énorme coup en compensant son départ avec Erling Haaland.

L’aventure de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain semble proche de toucher à sa fin. En effet, après une deuxième offre du Real Madrid à hauteur de 170 M€ plus 10 M€ de bonus ce jeudi, les deux clubs sont entrés en négociation afin d’aborder la question d’un transfert de l’international français âgé de 22 ans. De ce fait, si la tendance continue d’aller en ce sens, le trio composé de Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne verra jamais le jour au PSG comme tant d’observateurs l’espéraient. Cependant, ce n’est pas pour autant que le club parisien n’aurait pas l’intention de compenser le départ de sa star française avec la manière ! Sur le10sport.com, nous vous révélions en exclusivité que de premiers contacts ont été noués avec Mino Raiola au sujet d’Erling Haaland. Et cet intérêt parisien à l’égard du natif de Leeds est en train de se confirmer ce vendredi !

Le PSG est prêt à tenter le coup Erling Haaland !