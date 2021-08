Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est déjà passé à l’action pour Erling Haaland !

Publié le 27 août 2021 à 14h10 par H.G.

Alors que le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé dans les prochaines heures, le club parisien serait bel et bien susceptible de compenser son départ avec Erling Haaland.

L’avenir de Kylian Mbappé ne tient plus qu’à un fil au PSG dans la mesure où le Real Madrid sont entrés en négociations pour aborder son possible transfert. Et désormais, toute la question est de savoir sur quel joueur Paris misera pour le remplacer. Dans cette optique, le10sport.com vous révélait en exclusivité cette semaine l’intérêt du PSG à l’égard d’Erling Haaland. Et visiblement, la direction parisienne semble déterminée à tenter le coup dès cet été.

Une offre colossale en préparation pour Erling Haaland ?

En effet, le Telegraph révèle ce vendredi que le PSG a sondé Mino Raiola afin de savoir s’il est possible de recruter Erling Haaland dès cet été. Paris aurait vraiment l’intention de tenter ce coup de dernière minute pour compenser le possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Toute la question est maintenant savoir ce que décidera le Borussia Dortmund, qui s’est jusque-là montré inflexible. Le PSG serait en tout cas prêt à tester le club allemand en formulant une proposition colossale selon le média anglais. À suivre…