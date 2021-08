Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare une présentation galactique pour Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Après avoir formulé deux offres XXL au PSG, le club merengue serait en attente d'une réponse. Mais en attendant le verdict de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, Florentino Pérez aurait déjà tout prévu pour la présentation de Kylian Mbappé.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger, et ce, pour rejoindre le Real Madrid dès cet été. Conscient de la situation, le Real Madrid est passé à l'assaut avec une première offensive. Comme l'a confirmé Leonardo, le club merengue a formulé une offre avoisinant les 160M€ pour s'offrir les services de Kylian Mbappé. Une offensive balayée d'un revers de la main par le directeur sportif du PSG. Malgré tout, Florentino Pérez n'en serait pas resté là et aurait lancé une deuxième salve. Un assaut à hauteur de 180M€. Et cette fois, le PSG prendrait le temps d'évaluer l'offre avant de donner sa réponse au président du Real Madrid. En attendant de trancher, la direction parisienne ne reste pas les bras croisés et tente toujours de convaincre Kylian Mbappé de rempiler. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà formulé une offre de 25M€ net annuels dernièrement, soit une proposition similaire à celle faite à Lionel Messi. Et alors que Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à prolonger, l'émir du Qatar a missionné la direction du PSG de lui soumettre une autre offre. Une offensive qui sera supérieure à la dernière et à ce que perçoit Lionel Messi actuellement à Paris. Sachant que le PSG s'apprête à repasser à l'assaut, Leonardo a lancé un message clair sur le feuilleton Mbappé. D'après le directeur sportif parisien, il n'y aurait rien eu de neuf ce vendredi en ce qui concerne le champion du monde français. « La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours » , a simplement lâché Leonardo, le directeur sportif du PSG, dans des propos rapportés par El Chiringuito et la Sexta . Malgré tout, le Real Madrid reste confiant et se prépare déjà à accueillir Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé présenté au Santiago Bernabeu le 10 septembre ?