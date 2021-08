Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid se prononce sur Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid a transmis une deuxième offre pour Kylian Mbappé, le PSG n’aurait pas encore répondu à cette offensive.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG est plus flou que jamais. En effet, annoncé dans le viseur du Real Madrid, l’international français a fait l’objet d’une deuxième offensive de la part du club espagnol ce jeudi. Il s’agit d’une offre chiffrée à 170 M€ plus 10 M€ de bonus, et le moins que l’on puisse dire est qu’elle ferait réfléchir la direction parisienne dans la mesure où des négocations auraient été initiées entre les deux écuries.

Le PSG temporise pour l’instant