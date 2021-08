Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 15h15 par H.G. mis à jour le 27 août 2021 à 15h17

Alors que Kylian Mbappé est annoncé plus proche que jamais du Real Madrid, la signature du transfert serait imminente.

Kylian Mbappé, c’est peut-être imminent. En effet, après une seconde offre du Real Madrid au PSG ce jeudi, chiffrée à 180 M€ bonus compris, les deux clubs ont commencé à négocier un transfert de la star française qui ne souhaite pas prolonger son contrat à Paris expirant dans un an. Et visiblement, un accord ne serait plus très loin d’être trouvé entre les deux parties si l’on en croit les derniers échos venus de l’autre côté des Pyrénées !

Signature imminente pour le transfert de Kylian Mbappé ?