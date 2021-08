Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce fracassante de Leonardo sur Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 17h10 par A.D.

Alors que le Real Madrid aurait formulé deux offres pour Kylian Mbappé, le PSG compte riposter et s'apprête à faire une nouvelle proposition contractuelle à son numéro 7. Interrogé sur le feuilleton Mbappé ce vendredi après-midi, Leonardo a expliqué qu'il n'y avait rien de neuf actuellement.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid dès cet été. Déterminé à s'offrir les services de la star française, Florentino Pérez aurait dégainé deux offres, une première d'environ 160M€, et une deuxième avoisinant les 180M€. Malgré tout, le PSG ne se laisse pas abattre et compte faire tout son possible pour convaincre Kylian Mbappé de rempiler. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale va faire une nouvelle proposition à son numéro 7 à la demande de l'émir du Qatar. Mais en attendant, il n'y aurait rien de neuf ce vendredi en ce qui concerne Kylian Mbappé.

«Rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours»