Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé affiche une attitude claire en coulisses !

Publié le 27 août 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que la question de son avenir n’est toujours pas réglée, Kylian Mbappé se préparerait à tous les scénarios possibles en attendant le dénouement du feuilleton.

L’idée de voir Kylian Mbappé disputer la saison 2021/2022 dans les rangs du Real Madrid n’est plus du tout une utopie. En effet, le club madrilène et le PSG sont actuellement en négociation depuis qu’une offre chiffrée à 180 M€ a été transmise à Paris ce jeudi. Toute la question est maintenant de savoir si les deux clubs parviendront à s’entendre sur les termes d’un transfert de la star française à un an de la fin de son contrat. En attendant, Paris travaillerait maintenant pour enrôler son successeur, avec notamment Erling Haaland en ligne de mire comme le10sport.com vous l’a annoncé avant d’être confirmé ce vendredi par TeleMadrid et The Telegraph .

Kylian Mbappé est préparé pour tous les scénarios