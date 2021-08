Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Premier League veut dépouiller le Barça !

Publié le 28 août 2021 à 20h10 par La rédaction

Désireux de se renforcer avant la fin du mercato, Tottenham foncerait sur Ilaix Moriba et Emerson Royal, pépite de La Masia et recrue estivale du FC Barcelone.

Ilaix Moriba est en instance de départ du FC Barcelone. Celui qui a refusé de prolonger son contrat devrait quitter la Catalogne avant la fin du mercato. Sous peine de passer la totalité de la saison en tribune car sa situation agace en interne, comme l’a très clairement montré Ronald Koeman en conférence de presse. Et parmi les clubs intéressés par le milieu de terrain de 18 ans figure Tottenham. Et les Spurs ne s'arrêteraient pas à Moriba en ayant également des vues sur Emerson Royal…

Tottenham aimerait un prêt pour Emerson