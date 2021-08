Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation retentissante sur les intentions du Qatar pour Mbappé…

Publié le 29 août 2021 à 13h45 par Th.B.

Alors que Leonardo a récemment fait savoir que la porte était ouverte pour un transfert de Kylian Mbappé à condition que les exigences financières du PSG soient respectées par le Real Madrid, ce serait le Qatar qui aurait la main sur la situation…

« Si on a refusé l’offre ? Oui, on a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve avec nos joueurs cet été, et on ne laissera personne le détruire. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui » . Voici le message que Leonardo a fait passer mercredi dernier à RMC Sport quelques heures après que le PSG ait refusé la première offensive du Real Madrid de 160M€ pour Kylian Mbappé. Vendredi, le directeur sportif du PSG assurait à sa sortie du Camp des loges que la situation n’avait pas spécialement bougée et que les intentions du PSG seraient toujours les mêmes quant au transfert de Mbappé. Néanmoins, Leonardo ne jouerait qu’un petit rôle dans cette opération.

L’Émir du Qatar n’a jamais voulu vendre Mbappé…