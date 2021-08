Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès s’enflamme pour la nouvelle équipe de Sampaoli !

Publié le 30 août 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Tombeur de l’ASSE samedi soir en championnat, l’OM a affiché un style de jeu attirant grâce en grande partie aux recrues estivales de Jorge Sampaoli. Et Pierre Ménès semble séduit.

Grâce à des buts inscrits par trois recrues du mercato estival que sont Mattéo Guendouzi, Gerson et Cengiz Ünder, l’OM a dominé l’ASSE samedi soir au Vélodrome (3-1). La formation de Jorge Sampaoli, qui a affiché un style plutôt offensif, semble donc peu à peu trouver ses marques malgré les nombreuses modifications apportées avec ce mercato estival. Et certains observateurs sont déjà emballés…

Pierre Ménès valide ce nouvel OM

C’est notamment le cas de Pierre Ménès qui a commenté le style de l’OM sur son compte Twitter : « Franchement, c’est emballant et avec Lirola et Milik, c’est très prometteur. Ça fait du bien de voir le Vélodrome plein avec une ambiance magnifique et une équipe qui lui donne du plaisir », indique l’ancien consultant de Canal + .