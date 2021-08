Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle l'arrivée d'une nouvelle recrue !

Publié le 29 août 2021 à 9h10 par La rédaction

Comme révélé ces dernières heures, Amine Harit va bel et bien s'engager avec l'OM. L'international marocain va être lui aussi prêté par Schalke 04.

Rien n'arrête l'Olympique de Marseille sur le mercato. En effet, depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de dix recrues, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado. Et pourtant, ce n'est pas encore terminé puisque Jorge Sampaoli affichait récemment sa volonté de voir débarquer encore quatre à cinq joueurs. Et l'entraîneur de l'OM va être servi.

Harit arrive en prêt