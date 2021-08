Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un effort de McCourt pour une surprise de dernière minute ?

Publié le 28 août 2021 à 22h00 par La rédaction

En raison de divers départs dans le secteur offensif et de la probable vente de Duje Caleta-Car à Wolverhampton, Pablo Longoria pourrait boucler la venue d’un nouvel attaquant avec un petit coup de pouce de Frank McCourt. Explications.

Libre de tout contrat, Valère Germain a quitté l’OM à la fin du dernier exercice et demeure d’ailleurs sans club bien que L’Équipe ait récemment fait savoir qu’il pourrait signer à Montpellier afin de pallier le départ d’Andy Delort pour l’OGC Nice. Plus récemment, Dario Benedetto a lui aussi pris le chemin de la sortie en s’envolant pour l’Espagne et Elche où il a été prêté pour l’intégralité de la saison. De quoi pousser Pablo Longoria à lancer une offensive afin de mettre la main sur un nouvel attaquant.

Une vente de Caleta-Car et un coup de pouce de McCourt pour un nouveau 9 ?

Et il se pourrait bien que le président de l’OM soit aidé par un énième départ et un coup de pouce financier de Frank McCourt. C’est en effet une option à prendre en considération. Dans le sprint final de ce mercato estival endiablé au cours duquel l’Olympique de Marseille a pu considérablement se renforcer, l’OM, en plus de l’imminente venue d’Amine Harit qui est arrivé sur le territoire français, devrait poursuivre sa quête d’un numéro 9. Duje Caleta-Car se rapprocherait les heures passant de Wolverhampton. L’indemnité de son transfert devrait permettre à l’OM d’investir pour un buteur, en plus du coup de main que le propriétaire de l’OM serait susceptible de donner dans cette entreprise.