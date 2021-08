Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid sait à quoi s'en tenir pour Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 28 août 2021 à 21h54

Alors que les négociations se poursuivent, le Real Madrid souhaite avoir une réponse rapide du PSG quant à sa deuxième offre pour Kylian Mbappé, lorsque le Paris Saint-Germain voudrait pour sa part que le club merengue formule une meilleure proposition pour ce transfert.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Va-t-il rester au PSG ou rejoindre le club de ses rêves à savoir le Real Madrid ? La Maison Blanche a d’abord fait une offre de 160M€ pour s’attacher les services du champion du monde français. Proposition refusée par le club parisien. Puis une deuxième offre à hauteur de 170M€ + 10M€ de bonus. Mais pour l’instant, le PSG n’a pas répondu à cette seconde proposition.

Le PSG attend une meilleure offre de Madrid !