Mercato - PSG : La succession de Mbappé déjà réglée grâce à Neymar ?

Publié le 28 août 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG lors de ce mercato estival. Pour le remplacer, le club de la capitale songerait à recruter Richarlison. Et alors que l'agent du joueur serait actuellement à Paris, Leonardo serait convaincu de pouvoir rafler la mise s'il le souhaite, et ce, même s'il devrait lâcher environ 100M€ pour cette opération. De son côté, Richarlison voudrait absolument rejoindre le PSG et son ami Neymar.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé reste une énigme. A quelques jours de la fin du mercato estival, l'attaquant du PSG pourrait faire ses valises et rejoindre le Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec Paris pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Et pourtant, Leonardo tente le tout pour le tout pour le convaincre de rempiler. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG lui a proposé un contrat de 25M€ net annuels, soit ce que perçoit actuellement Lionel Messi à Paris. Et alors que Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à prolonger, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi de revoir cette offre à la hausse. De son côté, le Real Madrid ne reste pas les bras croisés. Et après avoir formulé une offre d'environ 160M€, repoussée par le PSG, Florentino Pérez est allé plus loin avec une offensive de près de 180M€. Sachant qu'il n'aurait toujours pas répondu à cette dernière offre du président du Real Madrid, Leonardo s'active en coulisse pour dénicher un potentiel successeur à Kylian Mbappé.

Richarlison veut rejoindre le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a pensé tous les scénarios concernant Kylian Mbappé et a développé une stratégie en trois étapes. En effet, son plan A est toujours de conserver et prolonger Kylian Mbappé. Mais s'il ne parvient pas à renouveler le contrat de son numéro 7, Leonardo a fait d'Erling Haaland sa priorité pour l'été 2022, et ce, pour remplacer le Français qui partirait librement et gratuitement. En plan C, le directeur sportif du PSG compte se tourner vers Robert Lewandowski selon nos informations.

Richarlison très proche de Neymar ?