Mercato - PSG : Le Real Madrid commence à paniquer pour Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 18h45 par La rédaction

Kylian Mbappé était toujours à Paris ce samedi et pourrait jouer face à Reims dimanche. Ce qui laisserait un laps de temps court au Real Madrid pour finaliser un transfert avec le PSG que le club merengue voudrait boucler avant la fin du week-end.

Il ne reste qu’un peu plus de 3 jours pour le Real Madrid s’il veut boucler l’arrivée de Kylian Mbappé. Le temps presse donc du côté de la Maison Blanche d’autant plus que le club madrilène ne s’est pas encore mis d’accord avec le PSG. Après une premier offre refusée de 160M€, les dirigeants du Real ont proposé la somme de 170M€ + 10M€ de bonus, restée sans réponse par le club parisien. Le timing va donc être serré pour conclure le transfert du champion du monde français alors que la presse espagnole assure que le Real Madrid aimerait finaliser cette opération avant la fin du week-end.

Mbappé devrait faire le voyage à Reims