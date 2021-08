Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino met les choses au clair pour Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 28 août 2021 à 15h34

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein, Mauricio Pochettino a expliqué que l’international français ne lui a rien communiqué au sujet de ses envies de départ qui commenceraient à se fragiliser.

Où jouera Kylian Mbappé cette saison ? C’est LA question que de nombreux observateurs se posent depuis quelques jours après que le Real Madrid soit passé à l’action pour enrôler l’international français à un an du terme de son contrat qu’il ne veut pas prolonger au PSG. Après une première approche repoussée, le club madrilène est revenu à la charge ce jeudi en formulant une proposition chiffrée à 180 M€ bonus compris. De quoi faire flancher la direction parisienne et accepter de céder son attaquant de 22 ans ? Pour l’instant, rien ne l’indique, et Kylian Mbappé devrait bien être présent contre Reims ce dimanche soir pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1.

« S’il m’a annoncé vouloir partir ? Non »