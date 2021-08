Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable scénario dans le dossier Mbappé ?

Publié le 28 août 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 28 août 2021 à 11h37

S’il est désireux de quitter le PSG cet été, un scénario semble être en train de se dessiner au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Et celui-ci consisterait à le voir rester dans la capitale française cette saison.

Le flou règne plus que jamais autour de l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, à moins d’un an du terme d’un contrat qu’il ne souhaite pas prolonger au Paris Saint-Germain, l’international français est l’objet d’une cour intensive de la part du Real Madrid. Le club espagnol, qui a toujours voulu s’attacher ses services pour en faire la tête de gondole de son projet, est même passé à l’action en formulant deux offres au PSG. Un PSG qui, de son côté, n’acceptera un départ qu’à ses conditions. La deuxième offre de 170 M€ plus 10 M€ peut-elle répondre à ces conditions parisiennes ? Tout porte à croire que non.

Et si le PSG cherchait à conserver Kylian Mbappé ?