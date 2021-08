Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba prêt à faire un coup à la Kylian Mbappé ?

Publié le 28 août 2021 à 9h30 par H.G. mis à jour le 28 août 2021 à 9h34

Alors que le PSG a longtemps été cité sur les traces de Paul Pogba cet été, l’international aurait maintenant en ligne de mire une arrivée libre au Real Madrid.

À un an de la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba a été cité avec insistance dans le viseur du PSG. Seulement voilà, le dossier a pris du plomb dans l’aile après la venue de Leo Messi dans la capitale française. Désormais, la tendance est donc que l’international français devrait rester chez les Red Devils cette saison avant un potentiel départ libre le 30 juin prochain au terme de son contrat. Et visiblement, ses plans ne passeraient plus par Paris, mais par le Real Madrid !

« Je veux jouer pour le Real Madrid »