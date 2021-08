Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait enfin le verdict pour Paul Pogba !

Publié le 28 août 2021 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG en vue de cet été. Toutefois, Leonardo ne devrait pas obtenir gain de cause sur ce dossier, puisque La Pioche devrait rester à Manchester United.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec Manchester United, Paul Pogba aurait alerté le PSG. Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo penserait toujours à s'offrir les services de La Pioche lors de ce mercato estival. Et alors que la Juventus et Manchester United n'ont pas inclus Paul Pogba dans la transaction pour Cristiano Ronaldo, le directeur sportif du PSG aurait pu garder espoir sur ce dossier. Toutefois, le champion du monde français ne devrait pas quitter les Red Devils cet été.

Paul Pogba ne va pas bouger cet été