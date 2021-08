Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait semer un bazar XXL au Real Madrid !

Publié le 28 août 2021 à 12h30 par La rédaction mis à jour le 28 août 2021 à 12h42

Après avoir transmis deux offres colossales, le Real Madrid pourrait se retrouver dans une situation très compliquée si Mbappé ne venait pas. Explication.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions cette semaine. En effet, le Real Madrid a décidé de passer à l’action dans l’optique de l’enrôler à moins d’un an du terme d’un contrat que l’international français ne souhaite pas prolonger puisqu’il rêve de rejoindre le club de la capitale espagnole. Deux offres en ce sens ont été formulées, la seconde atteignant un montant de 170 M€ plus 10 M€ de bonus. Néanmoins, aucune des deux propositions ne semble trouver grâce aux yeux du Paris Saint-Germain. Et pour cause, il est annoncé dans la presse que le club parisien n’a même pas pris la peine de répondre au Real Madrid de manière officielle, preuve que ces offensives de la Casa Blanca sont bien loin des prétentions parisiennes. Pour rappel, Le Parisien annonçait cette semaine que le PSG était prêt à laisser filer Kylian Mbappé moyennant une indemnité de transfert de 220 M€. Pour sa part, le club présidé par Florentino Pérez ne serait pas prêt à monter si haut, et ce alors que Paris resterait ferme dans son intention de conserver sa star française malgré sa situation contractuelle plutôt que de la vendre.

Un vestiaire remonté et un plan B inaccessible ?