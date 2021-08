Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme indice sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 19h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été pour rejoindre le Real Madrid. Alors que l'attaquant français serait présent dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le déplacement à Reims, son départ ne serait pas imminent.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait formulé deux offres successives pour s'offrir les services de Kylian Mbappé dès cet été : une première de près de 160M€ et une seconde d'environ 180M€. Et alors que le PSG n'aurait pas encore répondu à la dernière offre du Real Madrid, Kylian Mbappé ne devrait pas changer de club dans les prochaines heures.

Le départ de Kylian Mbappé ne serait pas imminent