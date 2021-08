Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 28 août 2021 à 17h10 par A.D.

Le Real Madrid aurait formulé deux offres successives au PSG pour lui arracher Kylian Mbappé. Toutefois, Florentino Pérez n'aurait pas encore trouvé d'accord avec Nasser Al-Khelaïfi. Pour obtenir gain de cause, le président merengue aurait poursuivi les discussions avec le club parisien ce vendredi.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Conscient de la situation, Florentino Pérez aurait lancé deux salves pour s'offrir les services du crack français : une première de près de 160M€ et une seconde d'environ 180M€. Et alors qu'il ne compte pas plier aussi facilement pour Kylian Mbappé, le PSG s'apprête à lui faire une nouvelle proposition. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'augmenter son offre de 25M€ pour convaincre Kylian Mbappé de rempiler à Paris. En attendant, le Real Madrid ne lâcherait rien et continuerait à travailler pour recruter le Français dès cet été.

Aucun accord pour Kylian Mbappé, mais le Real Madrid ne lâche rien