Mercato - PSG : Leonardo affiche une certitude pour la succession de Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 20h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Richarlison. Malgré le refus de Rafael Benitez de laisser filer son attaquant brésilien, Leonardo serait convaincu de pouvoir rafler la mise sur ce dossier si son numéro 7 venait à partir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a plusieurs pistes en tête pour la succession de Kylian Mbappé : Erling Haaland en priorité et Robert Lewandowski. Selon les informations d' ESPN , Leonardo songerait également à Richarlison pour combler le vide que pourrait laisser son numéro 7 au PSG. D'ailleurs, le directeur sportif parisien serait sûr de pouvoir boucler cette opération en cas de départ de Kylian Mbappé.

Le PSG y croit dur comme fer pour Richarlison