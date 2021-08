Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, on prépare l’avenir sans Kylian Mbappé

Pour remplacer un Kylian Mbappé toujours plus proche d’un départ, le Paris Saint-Germain a fait son choix.

Pour le moment, Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, mais pour combien de temps encore ? Selon nos informations, l’attaquant ne souhaite toujours pas prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain. Ainsi, il peut soit disputer cette saison au PSG aux côtés de Lionel Messi et Neymar, soit partir dès ce mercato estival. Cette deuxième option commence à faire son chemin au sein du club de la capitale. Si le ton est ferme, notamment en ce qui concerne Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, les choses ont évolué en interne. Le président du Paris Saint-Germain aurait été agacé par l’énième refus de prolonger de Mbappé à en croire les indiscrétions de RMC Sport , mais pour la première fois il semble ouvert à la discussion avec le Real Madrid, dont la dernière offre s’élève à 180M€. Cela explique d’ailleurs pourquoi le PSG a commencé à bouger, pour trouver le remplaçant de Mbappé...

Ça coince pour Lewandowski

Sur le10sport.com, nous vous avons expliqué que le Paris Saint-Germain a actuellement trois options claires. La première option et grande priorité est de voir Kylian Mbappé rester au club et au mieux de le prolonger, ce qui semble pour le moment mal embarqué. La solution pourrait donc venir de Pini Zahavi, un homme qui a déjà aidé le PSG par le passé avec le transfert de Neymar en 2017. L’influent agent de jours a été aperçu à Paris le dimanche 22 aout dernier nous vous avons révélé en exclusivité qu’il souhaite placer Robert Lewandowski au Paris Saint-Germain. Le légendaire buteur polonais souhaiterait quitter le Bayern Munich cet été et son profil serait parfait pour valoriser le talent de Neymar et Lionel Messi, qui pourraient donc devenir ses nouveaux coéquipiers. La presse allemande, dont Bild , a toutefois douché les espoirs parisiens, évoquant un dossier plus complexe que prévu.

Haaland, la valeur montante

Si Robert Lewandowski est très apprécié au sein du Paris Saint-Germain, une autre piste prend de l’ampleur ces derniers jours. Elle mène tout simplement à Erling Haaland, l’autre grand prodige du football européen, qui pourrait bien être emmené à rivaliser avec Kylian Mbappé au cours des prochaines dix années, comme ont pu le faire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Plus jeune que Lewandoswki, le Danois est toutefois très cher. Il faudra en effet compter sur le Borussia Dortmund, qui souhaite garder Haaland et dans le cas échéant, récupérer une somme bien supérieure aux 100M€. Les relations entre Leonardo et son agent Mino Raiola sont excellentes et plusieurs sources en France comme à l’étranger ont évoqué des approches du PSG pour celui qui martyrise les défenses de Bundesliga depuis son arrivée en janvier 2020.