Mercato - PSG : Kylian Mbappé est déjà attendu au Real Madrid !

Publié le 30 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En attendant de savoir si Kylian Mbappé quittera prochainement le PSG pour rejoindre le Real Madrid, un cadre du vestiaire merengue s’est confié sur ce dossier brûlant du moment.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG et alors qu’il semble déterminé à ne pas prolonger afin de pouvoir être vendu au Real Madrid dès cet été, Kylian Mbappé parviendra-t-il à obtenir gain de cause ? Ce feuilleton semble encore loin d’avoir livré toutes ses vérités, et en attendant d’en connaître l’issue officiel, le latéral droit madrilène Dani Carvajal a lancé un gros appel du pied à Mbappé au micro de Movistar+.

« C’est un grand joueur »