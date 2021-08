Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé est dans une impasse !

Publié le 29 août 2021 à 10h15 par Th.B.

Bien que le PSG dispose d’une offre conséquente entre ses mains pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid n’aurait toujours pas reçu une réponse parisienne pour cette opération qui se serait « refroidie » d’après Frédéric Hermel.

Une deuxième offre et puis silence radio ? Dans la journée de jeudi, après avoir essuyé un premier échec avec son offre de 160M€, le Real Madrid est revenu à la charge en proposant 180M€ bonus compris, au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé qui sera pourtant libre de tout contrat le 30 juin prochain. Et bien que cette offre rembourserait l’investissement effectué pour son recrutement, le PSG n’aurait pas sauté sur l’occasion en acceptant cette offre. Pire, le Real Madrid resterait sans réponse comme Frédéric Hermel l’a confirmé ces dernières heures sur les ondes de RMC.

« C’est très froid pour l’instant »