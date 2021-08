Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une très grosse bêtise avec Kylian Mbappé ?

Publié le 30 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, la direction du PSG fait tout son possible pour le conserver. Comme l'a reconnu Leonardo, le club de la capitale a même repoussé une offre de près de 160M€ de la part du Real Madrid. Mais le PSG ne fait-il pas une très grosse bêtise en refusant de vendre Kylian Mbappé cet été ? C'est notre sondage du jour !

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Déterminé à conserver sa star, le club de la capitale lui a formulé une offre XXL. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a proposé un contrat de 25M€ net annuels, soit ce que perçoit Lionel Messi aujourd'hui à Paris, à Kylian Mbappé. Et alors que son numéro 7 n'est toujours pas décidé à prolonger, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi de faire une nouvelle offre revue à la hausse.

Le PSG sur le point de faire une énorme erreur avec Mbappé ?

Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait frappé par deux fois : une première avec une offensive d'environ 160M€, repoussé par le PSG, et une seconde avoisinant les 180M€. Toutefois, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi restent déterminés à conserver Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le plan A du PSG reste de prolonger son numéro 7. Et s'il elle ne parvient pas à faire plier Kylian Mbappé, la direction parisienne compte le garder cette saison et le laisser filer librement et gratuitement à l'été 2022.



Mais selon vous, le PSG ne fait-il pas une très grosse bêtise en s'obstinant à conserver Kylian Mbappé cet été ? A vos votes !