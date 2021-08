Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola, Zahavi… Leonardo n’a plus qu’une solution pour l’après-Mbappé…

Publié le 30 août 2021 à 12h30 par Th.B.

Alors que des discussions auraient eu lieu à la fois avec Mino Raiola et Pini Zahavi, respectivement représentants d’Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski, Leonardo ne pourrait compter que sur l’agent de l’attaquant du Bayern Munich en cas de départ de Kylian Mbappé dans les prochaines heures.

On entre dans la phase finale du feuilleton Kylian Mbappé puisque le mercato estival fermera officiellement ses portes mardi soir. De quoi laisser peu de temps aux différents clubs pour faire leurs affaires et tractations et une petite fenêtre de tir pour le Real Madrid. Comme il en a été question ces derniers jours, le club merengue fait le forcing en coulisse afin de boucler la venue de Kylian Mbappé. Une première offre de 160M€ a été formulée et directement repoussée par la direction du PSG comme Leonardo l’a souligné mercredi dernier pour RMC Sport . Et depuis jeudi et la deuxième proposition de transfert du Real Madrid qui s’élève à 180M€ bonus compris, plus rien. Silence radio du côté du PSG qui n’a toujours pas répondu selon Le Parisien , attendant une offre plus importante afin de reprendre de sérieuses discussions avec le Real Madrid à en croire le quotidien de la capitale. D’après L’Équipe , il se pourrait que la proposition en question soit formulée dans les prochaines heures pour une indemnité de transfert proche des 200M€, mais le mystère reste complet à ce niveau. Néanmoins, pour ce qui est de la potentielle succession de Kylian Mbappé avant la fin du mercato, on y verrait bien plus clair.

Haaland, une option, mais pas pour cet été !

Que ce soit via le journaliste Abdellah Boulma qui a assuré que Mino Raiola pousserait pour qu’Erling Braut Haaland arbore la tunique du PSG ou par le biais de Sport BILD qui pour sa part a affirmé des discussions entre Leonardo et l’agent de l’attaquant du Borussia Dortmund, force est de constater qu’Haaland semble être une véritable option pour le PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, il n’en serait rien, ou du moins pour le mercato estival. D’après The Athletic , le PSG n’aurait initié aucun mouvement concret en coulisse pour tenter de boucler le recrutement d’Haaland d’ici la fin du mercato lorsque le joueur lui-même voudrait effectuer cette saison au Borussia Dortmund afin d’avoir le maximum d’options à disposition l’été prochain lorsque sa clause libératoire fixée à 75M€ sera effective. De quoi confirmer l’exclusivité du 10sport.com publiée le 25 août dernier dans laquelle nous vous révélions que le PSG pensait à Erling Braut Haaland seulement pour une opération à l’été 2022. Et pour couronner le tout, le directeur sportif du BvB Michael Zorc a assuré aux médias allemands que la position du club n’avait pas changé et qu’il resterait au Borussia Dortmund cet été.

Lewandowski, unique cartouche de Leonardo