Mercato - PSG : Coup de théâtre retentissant dans le feuilleton Haaland !

Publié le 30 août 2021 à 10h30 par Th.B.

Bien qu’il ait été question de mouvements du PSG en coulisse pour Erling Braut Haaland dans le cadre d’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid avant la fin du mercato, la vérité serait tout autre pour le buteur du Borussia Dortmund.

Afin de pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid qui serait prêt à formuler une troisième offre avoisinant les 200M€, le PSG songerait à recruter Erling Braut Haaland. D’ailleurs, il a été spécifié par le journaliste Abdellah Boulma ces derniers jours que Mino Raiola pousserait pour que le Norvégien troque la tunique du Borussia Dortmund pour celle du PSG cet été lorsque Sport BILD a confirmé dimanche des discussions entre le Paris Saint-Germain et l’agent d’Haaland. Il est révélé dans la presse que le Norvégien serait le successeur de Mbappé si ce dernier venait à être transféré au Real Madrid.

Paris ne prévoit pas de bouger pour Haaland cet été !