Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel au sommet pour Erling Haaland !

Publié le 29 août 2021 à 21h45 par A.C.

Les plus grands clubs d’Europe semblent se pencher actuellement sur le cas d’Erling Haaland, grand prodige du Borussia Dortmund.

Depuis son explosion au RB Salzbourg à seulement 19 ans, Erling Braut Haaland impressionne par sa précocité et sa régularité devant le but. Les chiffres sont impressionnants : en 27 matchs avec l’équipe autrichienne, l’attaquant a totalisé 29 réalisations. Une constante qui s’est confirmée au Borussia Dortmund, ou il est actuellement à 63 buts en 64 rencontres toutes compétitions confondues. Un véritable monstre, qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des plus grands clubs d’Europe. C’est le cas du Paris Saint-Germain, puisque nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’il est l’une des options en cas de départ de Kylian Mbappé.

Le PSG et City seuls dans la course à Haaland