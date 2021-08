Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait envoyé un message clair à Al-Khelaïfi !

Publié le 30 août 2021 à 12h15 par Th.B.

Au terme d’une prestation très réussie de sa part avec notamment un doublé face au Stade de Reims dimanche soir, Kylian Mbappé aurait fait passer un message clair à ses dirigeants ces dernières heures : sa volonté de rejoindre au plus vite le Real Madrid selon la presse espagnole.

Ce n’était pas encore arrivé lors des trois premières journées de championnat, mais il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour voir Kylian Mbappé trouver le chemin des filets à deux reprises dans le même match en Ligue 1 cette saison. En atteste sa prestation à Auguste Delaune dimanche soir, qui pourrait être sa dernière au vu du pressing du Real Madrid auprès du PSG pour une éventuelle troisième offre se situant aux alentours de 200M€ d’après L’Équipe. Auteur d’un doublé et sans contestation possible l’un des Parisiens les plus en jambe de cette rencontre, Mbappé aurait réitéré un souhait fort pour son avenir.

Mbappé aurait réitéré son désir de ne pas prolonger et de partir cet été !