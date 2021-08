Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre à 200M€ pour Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 8h15 par A.M.

Alors que le mercato estival touche à sa fin, le Real Madrid semble bien prêt à tout pour recruter Kylian Mbappé. Une troisième offre serait même en préparation.

A moins de 48 heures de la fin du mercato, le feuilleton Mbappé semble encore loin d'être terminé. En effet, l'attaquant français, auteur d'un doublé contre Reims dimanche (2-0), est toujours convoité par le Real Madrid, bien décidé à le recruter d'ici mardi soir. Et pourtant, Mauricio Pochettino a affiché sa confiance au micro de Prime Vidéo après la victoire au Stade Auguste Delaune : « Kylian est notre joueur. Vous savez que l’industrie du football est remplie de rumeurs. Je pense que notre président et notre directeur sportif sont très clairs. Il est là. Nous, nous sommes très contents. Je suis très heureux de l’avoir. C’est l’un des joueurs les plus importants dans le monde du football. C’est un cadeau de l’avoir avec nous. » Mais cela ne semble pas avoir refroidi le club merengue .

Le Real Madrid va transmettre une 3e offre