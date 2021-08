Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, Leonardo a fait son choix pour remplacer Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours très incertain, Leonardo semble déterminé à recruter Erling Haaland en première alternative.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? En attendant de savoir si l’attaquant français rejoindra ou non le Real Madrid dont la dernière offre en date s’élève à 170M€ + 10M€ dans ce dossier, Leonardo a activé un plan B pour renforcer son attaque à la dernière minute. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG observe à cet effet Erling Haaland, et cette option semble devenir de plus en plus concrète…

Le PSG s’active bien pour Haaland

Sport Bild a confirmé dimanche l’intérêt porté par le PSG à Haaland, et indique même que le club de la capitale a contacté son agent, Mino Raiola, avec qui il a d’ailleurs déjà traité cet été pour l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Leonardo s’est rencardé pour savoir s’il y aurait une ouverture avec le buteur de Dortmund avant la clôture du mercato estival, tandis que de son côté, Raiola pousserait pour un transfert d’Haaland au PSG. Le décor est planté pour la succession de Mbappé…