Mercato - PSG : Jackpot pour Lionel Messi avec son transfert !

Publié le 30 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG cet été après être arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a tout de même coûté une grosse somme aux dirigeants parisiens. Explications.

Après avoir réalisé les recrutements de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma cet été, le PSG a frappé un coup de légende avec Lionel Messi. Ce dernier, qui était initialement parti pour prolonger avec le FC Barcelone, a finalement été obligé de s’exiler de Catalogne, et c’est donc le PSG qui a raflé la mise avec Messi en l’attirant libre. Mais malgré tout, une telle opération a coûté très cher aux dirigeants parisiens…

Messi, un investissement de plus de 100M€

En effet, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité dès le 19 août dernier que le PSG avait lâché une prime à la signature de 25M€ et un salaire net après impôts de 25M€ à Lionel Messi, et ces chiffres ont été confirmés dimanche par The Athletic. Au total, cette opération devrait donc coûter au minimum 117M€ au PSG, et ce chiffre pourrait encore grimper si Nasser Al-Khelaïfi décide de lever la troisième année optionnel comprise dans le contrat de Messi.