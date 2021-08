Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha va casser sa tirelire pour Lionel Messi !

Publié le 29 août 2021 à 11h15 par Th.B.

Alors qu’il n’a pas eu besoin de verser une indemnité de transfert au FC Barcelone pour mettre la main sur Lionel Messi puisqu’il était libre de tout contrat, le PSG a quand même octroyé un joli salaire à l’Argentin. Un investissement qui devrait largement dépasser les 100M€ d’ici la fin de son contrat.

Le PSG a mené un mercato de gala avec pas moins de cinq recrues de premier choix dont Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma sans oublier l’incontournable Lionel Messi. Pour ces trois stars, le Paris Saint-Germain n’a pas déboursé le moindre centime au niveau de l’indemnité du transfert puisqu’ils étaient tous libres de s’engager avec le club de leur choix en raison de leurs situations contractuelles. Cependant, pour Lionel Messi, en raison de son salaire et de diverses primes, le PSG devrait piocher dans ses caisses, et pas qu’un peu.

Un investissement bien au-dessus de la barre des 100M€