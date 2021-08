Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti s’incline devant le recrutement de Leonardo !

Publié le 29 août 2021 à 7h45 par A.C.

Le mercato estival opéré par Leonardo au Paris Saint-Germain, ne laisse pas insensible Marco Verratti.

Cet été, il n’y en a eu que pour le Paris Saint-Germain. Alors que la plupart des club européens comptaient leur sous, minés par la récente crise sanitaire, le club de la capitale a frappé très fort. Leonardo a en effet réalisé l’exploit de recruter Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et surtout Lionel Messi, sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert. Parallèlement, il a profité de la situation précaire de l’Inter pour s’offrir Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde, en bouclant une opération d’un cout total de 70M€.

« Notre mercato a été incroyable »