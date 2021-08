Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une dernier coup de maître de Paris sur le marché ?

Publié le 30 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que tout tourne autour de Kylian Mbappé, le PSG pourrait enregistrer les départs d’Arnaud Kalimuendo et de Mauro Icardi. De quoi pousser le club de la capitale à recruter un nouveau buteur.

Malgré la venue de Lionel Messi le 10 août dernier, L’Équipe a récemment fait savoir que le PSG comptait frapper un dernier gros coup sur le marché et boucler une sixième recrue estivale avec Paul Pogba ou Eduardo Camavinga. Cependant, il se pourrait bien que ce recrutement se tourne vers l’attaque. En effet, Arnaud Kalimuendo ne devrait pas effectuer le reste de la saison au PSG et un prêt au RC Lens, club qu’il a côtoyé lors du dernier exercice, serait sa priorité selon RMC Sport et à l’étude entre les deux clubs.

Avec les départs de Kalimuendo et Icardi, un nouveau buteur à Paris ?