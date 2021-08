Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE veut toujours un attaquant de Pochettino !

Publié le 30 août 2021 à 1h45 par La rédaction

Le PSG cherche à offrir du temps de jeu à son jeune avant-centre Arnaud Kalimuendo. L'ASSE fait partie des prétendants pour l'attaquant français.

Le PSG dispose d’un arsenal offensif très développé : entre Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Angel Di Maria et bien sûr Lionel Messi (arrivé cet été pour deux ans et un salaire annuel de 25M€ comme vous l’annonçait en exclusivité le10sport.com), difficile de se faire une place pour les jeunes du club. Arnaud Kalimuendo semble donc poussé vers la sortie, une nouvelle fois après son prêt au RC Lens l’an passé.

L'ASSE n'oublie pas Kalimuendo