Mercato - OM : Sampaoli, Milik... Le message très fort de Pierre Ménès !

Publié le 30 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Alors que l'OM s'est montré séduisant lors de sa victoire contre l'ASSE samedi (3-1), Pierre Ménès a tenu à souligner la performance de l'équipe de Jorge Sampaoli.

Petit à petit, l'Olympique de Marseille version 2021-2022 prend forme. Depuis le début du mercato, Pablo Longoria a procédé à un recrutement XXL comprenant jusqu'ici les arrivées de 10 joueurs. Désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1, le président de l'OM fait tout son possible afin de renforcer en profondeur l'effectif de Jorge Sampaoli. Samedi, à l'occasion de la réception de l'ASSE dans un Orange Vélodrome en feu, 6 recrues de l'été étaient alignées d'entrée par le technicien argentin. Sur le terrain, des automatismes commencent à naître, ce qui ne laisse pas indifférent Pierre Ménès.

Pierre Ménès séduit par l'OM